Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы

За три дня до Успения к Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил, сообщив о предстоящем событии. По просьбе Девы Марии тело ее было погребено в Гефсимании вблизи Иерусалима, между гробами ее родителей и Иосифа Обручника. От прикосновения к одру Божьей Матери слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. На третий же день, когда не успевший на похороны апостол Фома пришел к гробу и попросил его открыть, чтобы попрощаться с Богородицей, оказалось, что тела святой Марии уже не было в гробнице. Здесь лежали только ее одежды, от которых исходило удивительное благоухание.