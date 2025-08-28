Утренний туман и до +30°С ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Туман ожидается утром в четверг в отдельных районах Беларуси, в дневные часы максимальная температура воздуха местами по юго-западу достигнет +30°С, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер южный 3−8 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+26°С, по юго-западу воздух прогреется до +27…+30°С.
В Минске в четверг будет переменная облачность без дождей. Ветер западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром в белорусской столице достигнет +12…+14°С, в дневные часы воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19…+21°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
В жару повышается риск гибели людей на воде при купании, а также увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. А туман снижает видимость и затрудняет движение транспорта.
Народные приметы на 28 августа
28 августа христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Слово «успение» означает «сон», «покой». Оно подчеркивает, что Дева Мария отошла к Господу без страданий.
На Руси эту дату называли просто — Успенье или Первая Пречистая. С ней связывали не только церковные, но и народные традиции. К этому времени завершали жатвенный сезон. Люди приносили в храмы плоды нового урожая и благодарили Бога за прожитое лето.
Народные приметы:
- если утро прохладное и туманное, осень установится сырой и затяжной;
- ясный день без облаков обещает сухую и солнечную погоду;
- сильный ветер указывает на частые метели зимой;
- если журавли начали собираться в стаи и тянуться на юг, осень придет рано и будет холодной;
- дождь на Успение предвещает затяжные осадки в сентябре;
- теплый вечер и звездное небо — к мягкой осени и позднему похолоданию;
- если листья на березах начали желтеть именно к этому дню, ждали ранней зимы;
- гром 28 августа — к теплой осени и мягкой зиме;
- роса утром — к ясному и сухому дню;
- если пауки активно плетут паутину, осень придет сухой и солнечной.