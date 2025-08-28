Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине спустя пять дней нашли четырёх заблудившихся грибников

На Сахалине завершилась операция по поиску и спасению четырёх грибников, среди которых был 15-летний подросток. Группа ушла в лес 23 августа и заблудилась в районе реки Гульки во время сбора дикоросов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: Life.ru

Поисковые работы проводились с привлечением 25 сотрудников МЧС и шести единиц техники, включая кинологический расчёт и беспилотники. Наземные группы обследовали территорию протяжённостью 12 километров. Утром 28 августа для воздушной разведки и поисковых операций был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России.

К счастью, все заблудившиеся были найдены в безопасности. Сейчас спасатели помогают им выбраться из леса.

Ранее Life.ru писал, что на Курилах нашли пропавших туристов. Все десять человек живы и здоровы, их эвакуировал вертолёт МЧС.