На Сахалине спустя пять дней нашли четырёх заблудившихся грибников

Поисковые работы проводились с привлечением 25 сотрудников МЧС и шести единиц техники, включая кинологический расчёт и беспилотники. Наземные группы обследовали территорию протяжённостью 12 километров. Утром 28 августа для воздушной разведки и поисковых операций был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России.
К счастью, все заблудившиеся были найдены в безопасности. Сейчас спасатели помогают им выбраться из леса.
Ранее Life.ru писал, что на Курилах нашли пропавших туристов. Все десять человек живы и здоровы, их эвакуировал вертолёт МЧС.