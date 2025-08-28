На Сахалине спустя пять дней нашли четырёх заблудившихся грибников

На Сахалине завершилась операция по поиску и спасению четырёх грибников, среди которых был 15-летний подросток. Группа ушла в лес 23 августа и заблудилась в районе реки Гульки во время сбора дикоросов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.