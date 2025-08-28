Пять крупных событий пройдут в Перми в последние выходные лета

Если повезет с погодой, организаторы ожидают более 100 тысяч участников.
29 и 30 августа состоится конференция о развитии баскетбольной индустрии «Экспо Баскет-2025. Баскетбольный бизнес России» (16+). В молодежном центре «Кристалл» соберутся более 300 экспертов отрасли.
30 и 31 августа на городской эспланаде пройдет международный турнир Гранд-финал Winline Лиги 3×3 по баскетболу (12+). Вход на все матчи будет свободным, начало игр — в 15.00.
В субботу, 30 августа, пермяков ждет еще одно крупное спортивное событие — в СК им. Сухарева состоится финал молодежной Спартакиады по киокушин (12+). Более 80 сильнейших спортсменов в возрасте 18−21 лет из 30 регионов России соберутся в столице Прикамья.
29, 30 и 31 августа в Перми состоится один из крупнейших в стране фестивалей света «Просвет» (6+). Пермяков ждут несколько локаций: все три дня будут работать площадки на «Заводе Шпагина», у Театра оперы и балета и в долине Егошихи. Фасад Пермского оперного станет полотном для маппинг-шоу от лучших цифровых художников России. Оно состоит из повторяющихся 30-минутных блоков. Посмотреть шоу можно будет в любой из трех дней с 20.00 до 23.00.
На экотропе в долине Егошихи у старого трамвайного моста разместятся 3,5-метровая скульптура в форме гнезда и инопланетный цветок — оба объекта можно посетить с 12.00 до 23.00. Лестничный спуск к Егошихе со стороны Средней дамбы превратится в «Живую тропу», каждый шаг по которой будет отзываться светом и звуком. Эту инсталляцию можно будет увидеть с 20.00 до 23.00.
На «Заводе Шпагина» с 12.00 до 23.00 будут работать три инсталляции; здесь же 30 августа с 20.00 до 01.00 состоится мультимедиа-вечеринка «ПРОСВЕТ» (18+) (вход по билетам).
В субботу, 30 августа, пермяков ждет «Ночь города» (16+), которая станет центральным событием летнего фестиваля «Город встреч». Хедлайнером выступит группа КИНО. Начало концерта на главной сцене на эспланаде у Театра-Театра в 22.00, вход свободный.
События «Ночи города» также пройдут на променадной части центральной набережной (16+). Творческие площадки откроются в 22.30, в это же время в малом амфитеатре заработает летний кинотеатр. В полночь на пяти эстрадах начнут выступать пермские группы и артисты, а в лаундж-зоне у Речного вокзала стартует DJ-сет. Зайти на набережную можно будет со стороны Коммунального моста, Соборной площади и Речного вокзала.
В субботу с 12.00 до 19.00 в центре Перми также пройдет фестиваль «Дикоросы» (0+), приуроченный к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Гостей ждет настоящий праздник вкуса и атмосферы. Шеф-повара Перми и Кудымкара представят авторские блюда, вдохновленные культурой коми-пермяков, а пермяки смогут поучиться готовить национальные блюда и традиционный напиток сур на мастер-классах. Также в программе — живая музыка, ярмарка ремесел и фермерских продуктов. 15-метровый стол с угощениями в лучших традициях коми-пермяцкой кухни развернут во внутреннем дворе на ул. Пермской, 57. Вход свободный.