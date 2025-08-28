Пять крупных событий пройдут в Перми в последние выходные лета

29, 30 и 31 августа в Перми состоится один из крупнейших в стране фестивалей света «Просвет» (6+). Пермяков ждут несколько локаций: все три дня будут работать площадки на «Заводе Шпагина», у Театра оперы и балета и в долине Егошихи. Фасад Пермского оперного станет полотном для маппинг-шоу от лучших цифровых художников России. Оно состоит из повторяющихся 30-минутных блоков. Посмотреть шоу можно будет в любой из трех дней с 20.00 до 23.00.