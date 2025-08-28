Омич выплатил 32 тысячи рублей за оскорбительное поведение в адрес сотрудника ГИБДД

Хулиганским поведением в отношении представителя власти отметился житель села Новосанжаровка Русско-Полянского района. Будучи пойманным в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего «Лексуса», мужчина сильно повздорил с инспектором ГАИ. В итоге ему пришлось платить инспектору компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Судебным приставам пришлось помогать сотруднику ГИБДД компенсировать моральный вред, полученный в результате незаконных действий жителя села Новосанжаровка Русско-Полянского района. Мужчине был присужден штраф на основании статей «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Оскорбление представителя власти», который он не спешил оплачивать.
Штраф был присужден омичу за его неправомерные действия — находясь за рулем автомобиля «Лексус» в алкогольном опьянении, он попался сотрудникам ГИБДД. Пройти освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, при этом угрожал применением насилия. Более того, разгорячившись, он схватил рукой за форменное обмундирование госавтоинспектора в области воротника и потянул к себе. От подобного некультурного обращения, полицейский испытал физическую боль и моральное унижение. Суд признал доводы представителя власти обоснованными и обязал дебошира выплатить госавтоинспектору компенсацию морального вреда на сумму 32 000 рублей.
В добровольный для исполнения срок мужчина не оплатил задолженность, тогда в дело вмешались судебный приставы, наложившие арест на его счета. В результате предпринятых мер моральный вред компенсирован пострадавшему инспектору ГИБДД в полном объеме.