Омич выплатил 32 тысячи рублей за оскорбительное поведение в адрес сотрудника ГИБДД

Штраф был присужден омичу за его неправомерные действия — находясь за рулем автомобиля «Лексус» в алкогольном опьянении, он попался сотрудникам ГИБДД. Пройти освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, при этом угрожал применением насилия. Более того, разгорячившись, он схватил рукой за форменное обмундирование госавтоинспектора в области воротника и потянул к себе. От подобного некультурного обращения, полицейский испытал физическую боль и моральное унижение. Суд признал доводы представителя власти обоснованными и обязал дебошира выплатить госавтоинспектору компенсацию морального вреда на сумму 32 000 рублей.