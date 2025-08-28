Ричмонд
Украина выпустила более 100 беспилотников за ночь

Дежурными силами противовоздушной обороны было ликвидировано 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеская атак была пресечена в ночь на 28 августа.

