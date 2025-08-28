Ричмонд
Сезон активности клещей подошел к концу в Новосибирской области

На 34 неделе 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано всего 115 укусов клещей, в том числе 25 укусов в черте города.

За последнюю неделю в медицинские учреждения области обратилось немногим более ста человек с жалобами на укусы клещей, что свидетельствует о крайне незначительном количестве подобных случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, представив свежие данные о клещевой активности.

Согласно информации, на 34-й неделе 2025 года в Новосибирской области зафиксировано всего 115 случаев укусов клещами, из которых 25 произошли в Новосибирске.

«С начала сезона активности клещей зарегистрировано 12979 обращений по поводу укусов, что на 2,6% ниже показателей за аналогичный период прошлого года», — говорится в официальном сообщении. Лидерами по числу обращений в медицинские организации стали Новосибирский (2552), Искитимский (1596) и Мошковский (1015) районы, а также Новосибирск (2096).

Стоит отметить, что в текущем сезоне, к сожалению, были зарегистрированы случаи смерти после укусов клещей. Клещевой энцефалит диагностирован минимум у 58 человек, четверо из которых скончались. Болезнь Лайма (боррелиоз) подтверждена у 75 пациентов.