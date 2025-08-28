Сезон активности клещей подошел к концу в Новосибирской области

За последнюю неделю в медицинские учреждения области обратилось немногим более ста человек с жалобами на укусы клещей, что свидетельствует о крайне незначительном количестве подобных случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, представив свежие данные о клещевой активности.