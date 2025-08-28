Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области до конца августа

По данным местного Гидрометцентра, в четверг ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки, которые пройдут в основном в северной половине, где Кыштым, Кунашак и так далее. Днём воздух прогреется до +15…+20, на юге, где Магнитогорск, Варна и Бреды, до +25. Ветер западной четверти будет несильным, но вполне ощутимым, с порывами до 16 метров в секунду. В пятницу и субботу осадки местами усилятся. По ночам +6…+11, днём +17…+22, в горах — максимум +15.