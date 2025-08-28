Глава КНДР Ким Чен Ын посетит парад Победы в Китае

В числе 26 глав иностранных государств, которые прибудут в Китай для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, будет и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.