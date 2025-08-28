В числе 26 глав иностранных государств, которые прибудут в Китай для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, будет и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Кроме того, пишут китайские журналисты в Пекин прибудут президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. А также лидеры других стран.
Накануне правительство по дипломатическим каналам обратилось к ряду государств с просьбой не посещать памятные мероприятия и военный парад в Китае, поскольку они слишком сосредоточены на прошлом и носят антияпонский характер.
В связи с этим в министерстве иностранных дел Китая выразили решительный протест и После этого МИД Китая выразил решительный протест Японии из-за попыток Токио сорвать торжественный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.