Аэропорт Сочи возобновил работу

В пресс-службе авиагавани уточнили, что в данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания самолетов с учетом вынужденных изменений. «Обращаем внимание, возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. Рекомендуем пассажирам уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом», — говорится в сообщении.