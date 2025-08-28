В Братске в День знаний ограничат продажу алкоголя

В понедельник, 1 сентября, в Братске, как и во всей Иркутской области, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Как стало известно КП-Иркутск, ограничение действует с 8:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня знаний.
Запрет касается только магазинов — кафе и рестораны смогут продавать спиртное в обычном режиме. Нарушителям правил грозит административный штраф.
Напомним, что такое ограничение традиционно действует в регионе в праздничные дни, связанные с детьми и молодежью.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, куда можно сходить в День знаний в Иркутске. Среди основных мероприятий — «Большие детские гуляния». На акции, которая готовится на набережной у ледокола «Ангара», можно будет увидеть аниматоров, творческие мастер-классы, запуск мыльных пузырей, спортивные соревнования и мега-дискотеку.