Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске в День знаний ограничат продажу алкоголя

Запрет будет действителен с 8:00 до 23:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В понедельник, 1 сентября, в Братске, как и во всей Иркутской области, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Как стало известно КП-Иркутск, ограничение действует с 8:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня знаний.

Запрет касается только магазинов — кафе и рестораны смогут продавать спиртное в обычном режиме. Нарушителям правил грозит административный штраф.

Напомним, что такое ограничение традиционно действует в регионе в праздничные дни, связанные с детьми и молодежью.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, куда можно сходить в День знаний в Иркутске. Среди основных мероприятий — «Большие детские гуляния». На акции, которая готовится на набережной у ледокола «Ангара», можно будет увидеть аниматоров, творческие мастер-классы, запуск мыльных пузырей, спортивные соревнования и мега-дискотеку.