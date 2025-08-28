Губернатор Омской области провел заседание штаба по газификации региона

Губернатор Виталий Хоценко возглавил очередное заседание регионального штаба по вопросам газификации Омской области. Мероприятие проходит ежемесячно и позволяет главе региона лично контролировать ход реализации проектов. Такой подход позволяет оперативно контролировать ход работ и корректировать задачи для оперативного решения возникающих сложностей.
Основное внимание на заседании было уделено развитию газоснабжения в северных районах области. По программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021— 2025 годы компании группы «Газпром» завершают строительство двух ключевых объектов в рамках программы развития газоснабжения до 2025 года. Строительство ведется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.
Строительство газопровода-отвода от ГРС «Андреевская» до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» выполнено более чем на 70%. Завершено возведение 13 из 18 внутрипоселковых газопроводов. До конца года планируется ввести сети в селах Такмык, Евгащино, Красный Яр и завершить третий этап газификации Большеречья. В Шипицино объект готов к эксплуатации после успешных гидравлических испытаний.
Второй крупный проект — газопровод-отвод от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» — выполнен на 83%. Для подключения Тарского, Тевризского и Знаменского районов построен 5,5-километровый газопровод-связка, который прошел испытания и готовится к сдаче.
Одновременно ведется работа по подключению частных домовладений и предприятий к сетевому газу. Местные власти готовят котельные и социальные объекты к приему газа, проводя необходимое обследование и модернизацию оборудования. Все этапы работ проходят под личным контролем главы региона Виталия Хоценко.