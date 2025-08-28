Губернатор Омской области провел заседание штаба по газификации региона

Строительство газопровода-отвода от ГРС «Андреевская» до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» выполнено более чем на 70%. Завершено возведение 13 из 18 внутрипоселковых газопроводов. До конца года планируется ввести сети в селах Такмык, Евгащино, Красный Яр и завершить третий этап газификации Большеречья. В Шипицино объект готов к эксплуатации после успешных гидравлических испытаний.