В Ташкенте вновь заработала маршрутка № 195: как изменилось движение и что теперь с маршрутом № 139

Маршрутка № 195 теперь курсирует по следующей трассе: Метро «Буюк Ипак Йули» (Дагестанская) — Ахангаранское шоссе («Крестик») — Рохат — Массив Водник — Махалля Икбол — Махалля Йик Ата — Посёлок Йик Ата.
Интервал движения составляет 12−15 минут, а среднее время в пути — порядка 30 минут. Стоимость проезда установлена на уровне 5000 сумов.
Возвращение этого маршрута особенно важно для жителей массива «Водник», а также махаллей «Икбол» и «Йик Ата» — теперь им снова доступна удобная прямая связь с метро и другими частями города без пересадок.
Одновременно с этим маршрутное такси № 139 (Улица Мухаммада Юсуфа — Массив Водник) прекратило своё существование. Теперь основной пассажиропоток на этом направлении будет обеспечивать именно 195-й маршрут.