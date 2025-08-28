Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте вновь заработала маршрутка № 195: как изменилось движение и что теперь с маршрутом № 139

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). В Ташкенте после перерыва возобновила свою работу маршрутка № 195, соединяющая улицу Мухаммада Юсуфа (бывшая Дагестанская) с массивом «Водник» и посёлком Йик Ата. Об этом сообщил популярный телеграм-канал «Tashtrans», отслеживающий все изменения в системе общественного транспорта столицы.

Источник: Vaib.Uz

Маршрутка № 195 теперь курсирует по следующей трассе: Метро «Буюк Ипак Йули» (Дагестанская) — Ахангаранское шоссе («Крестик») — Рохат — Массив Водник — Махалля Икбол — Махалля Йик Ата — Посёлок Йик Ата.

Интервал движения составляет 12−15 минут, а среднее время в пути — порядка 30 минут. Стоимость проезда установлена на уровне 5000 сумов.

Возвращение этого маршрута особенно важно для жителей массива «Водник», а также махаллей «Икбол» и «Йик Ата» — теперь им снова доступна удобная прямая связь с метро и другими частями города без пересадок.

Одновременно с этим маршрутное такси № 139 (Улица Мухаммада Юсуфа — Массив Водник) прекратило своё существование. Теперь основной пассажиропоток на этом направлении будет обеспечивать именно 195-й маршрут.