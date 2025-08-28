Питон выполз из унитаза в красноярской квартире: хозяин смыл змею обратно

Необычный инцидент произошел в одном из домов на Ярыгинской набережной. Как сообщает krsk.aif.ru, королевский питон, сбежавший из квартиры в начале августа, объявился в санузле соседнего дома.
По словам хозяйки пресмыкающегося Валерии, змея пропала 2 августа из террариума в доме № 3. Девушка предупредила соседей через чат о возможном появлении питона в канализационной системе.
Спустя две недели рептилия была обнаружена в доме № 9 — она выползла из унитаза в квартире местного жителя. Испуганный мужчина не стал разбираться в ситуации и просто смыл нежданного гостя обратно в канализацию.
Королевские питоны относятся к неядовитым змеям и популярны среди террариумистов. Их максимальная длина обычно не превышает 1,5 метров. Судьба сбежавшего питона остается неизвестной — с момента последнего «появления» о нем не поступало информации.
Специалисты рекомендуют в подобных случаях не пытаться самостоятельно решать проблему, а обращаться в МЧС или службу отлова животных. Попытки смыть змею в унитаз могут привести к засорению канализационной системы.