Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матери погибшего на СВО солдата выплатили деньги только после вмешательства прокуратуры

Прецедент матерью погибшего героя позволил также внести изменения в правовые региональные акты.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства прокуратуры восстановлены права матери погибшего военнослужащего: ей выплачены положенные законом деньги. Информация о сложной ситуации появилась сегодня, 28 августа, в телеграм-канале «Прокуратура Омской области».

Прокуратура Омской области по обращению матери погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего провела проверку соблюдения ее социальных прав. В ходе проверки было установлено, что женщине получила отказ в единовременной денежной выплате в размере 1 млн рублей, полагающейся ей в соответствии с региональным законодательством. Причиной чиновники назвали отсутствия у ее погибшего сына регистрации по месту жительства на территории области.

Сотрудникам прокуратуры пришлось бороться с омскими чиновниками с помощью суда, который согласился с требованиями надзорного ведомства. По итогу, за женщиной было закреплено право на дополнительную меру социальной поддержки. В настоящее время денежные средства выплачены ей в полном объеме. Кроме того, по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, региональным министерством труда и социального развития внесены изменения в нормативный правовой акт, устанавливающий процедуру предоставления данной меры поддержки, отметили в ведомстве.