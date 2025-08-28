Матери погибшего на СВО солдата выплатили деньги только после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры восстановлены права матери погибшего военнослужащего: ей выплачены положенные законом деньги. Информация о сложной ситуации появилась сегодня, 28 августа, в телеграм-канале «Прокуратура Омской области».
Прокуратура Омской области по обращению матери погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего провела проверку соблюдения ее социальных прав. В ходе проверки было установлено, что женщине получила отказ в единовременной денежной выплате в размере 1 млн рублей, полагающейся ей в соответствии с региональным законодательством. Причиной чиновники назвали отсутствия у ее погибшего сына регистрации по месту жительства на территории области.
Сотрудникам прокуратуры пришлось бороться с омскими чиновниками с помощью суда, который согласился с требованиями надзорного ведомства. По итогу, за женщиной было закреплено право на дополнительную меру социальной поддержки. В настоящее время денежные средства выплачены ей в полном объеме. Кроме того, по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, региональным министерством труда и социального развития внесены изменения в нормативный правовой акт, устанавливающий процедуру предоставления данной меры поддержки, отметили в ведомстве.