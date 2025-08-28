Матери погибшего на СВО солдата выплатили деньги только после вмешательства прокуратуры

Сотрудникам прокуратуры пришлось бороться с омскими чиновниками с помощью суда, который согласился с требованиями надзорного ведомства. По итогу, за женщиной было закреплено право на дополнительную меру социальной поддержки. В настоящее время денежные средства выплачены ей в полном объеме. Кроме того, по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, региональным министерством труда и социального развития внесены изменения в нормативный правовой акт, устанавливающий процедуру предоставления данной меры поддержки, отметили в ведомстве.