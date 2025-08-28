Ричмонд
Минобороны РФ: за ночь над регионами РФ сбили более 100 украинских БПЛА

Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали 22 украинских беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 28 августа обезвредили в небе над регионами России 102 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что 22 дрона были сбиты над акваторией Черного моря, ещё по 21 — над Ростовской и Самарской областями. Кроме того, ВС РФ нейтрализовали 18 БПЛА над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, два — над Волгоградской областью, один БПЛА — над Азовским морем.

Также по три дрона были уничтожены в небе над Воронежской и Саратовской областями.

