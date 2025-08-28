Ричмонд
Стало известно, можно ли не сдавать деньги на ремонт в школе и подарки

Принудительные сборы денег с родителей на нужды школ противоречат законодательству. Об этом в интервью RT заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, образование в России является бесплатным, а значит, все расходы на ремонт, оборудование, учебники, зарплату охраны и уборщиц покрываются бюджетом.

Никто не имеет права требовать или даже просить родителей «скинуться» на эти цели. Поборы на шторы, охрану, краску или подарки учителю — незаконны. Ваше право — не сдавать деньги. И это не жадность, а законная позиция, подчеркнул Поздняков.

Он отметил, что случаи запугивания ребёнка из-за несдачи денег являются грубым нарушением прав. Если в школе требуют внести средства, родителям следует обсудить ситуацию с руководством учебного заведения, запросить письменное обоснование сборов, а при необходимости обращаться в управление образования или прокуратуру.

Для руководителей и педагогов принуждение к поборам может повлечь дисциплинарные взыскания, штрафы до 50 тысяч рублей, а в случае мошенничества — уголовную ответственность по ст. 159 УК РФ.

При этом добровольные пожертвования разрешены, но только при полной прозрачности и отсутствии давления. Дарить подарки учителям также можно, однако их стоимость не должна превышать 3 тысяч рублей, чтобы не подпадать под квалификацию «взятка».

