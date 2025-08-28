Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах Румынии

Бурый медведь напал на пожилого мотоциклиста на горной дороге Трансфэгэрэшан в Румынии. Об этом сообщило издание Romania Insider.
Уточняется, что 73-летний мужчина остановился в горах в районе Валя Луи Стан, между крепостью Поенари и плотиной Видрару, из-за пробки. Пока он ждал на дороге, на него напало дикое животное и укусило за правую икру. Медики оказали помощь на месте, однако, несмотря на рваную рану, пострадавший отказался от госпитализации.
Власти неоднократно напоминали о риске кормления диких животных: привыкнув к людям, они выходят к дорогам. После недавнего инцидента со смертельным исходом Министерство окружающей среды ужесточило наказание — теперь за кормление медведей грозит штраф до 5000 евро (около 460 тысяч рублей).
В Румынии обитает крупнейшая в Европе популяция бурых медведей — от 10 до 12 тысяч особей. Это вызывает постоянные споры между экологами и властями о мерах регулирования. В 2024 году парламент увеличил квоту на отстрел до 481 медведя в год — более чем вдвое по сравнению с прежними показателями. Экологи считают, что главная причина проблем — поведение туристов и туроператоров, которые ради эффектных фотографий приводят людей к диким животным, отмечает издание.
До этого супруги в Канаде отбились от двух гризли с помощью антимедвежьего спрея. По словам пострадавших, они отправились кататься на велосипедах к реке Кутеней. Внезапно женщина услышала крик своего супруга: она развернулась и увидела, как на ее мужа бежит медведь.