Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах Румынии

В Румынии обитает крупнейшая в Европе популяция бурых медведей — от 10 до 12 тысяч особей. Это вызывает постоянные споры между экологами и властями о мерах регулирования. В 2024 году парламент увеличил квоту на отстрел до 481 медведя в год — более чем вдвое по сравнению с прежними показателями. Экологи считают, что главная причина проблем — поведение туристов и туроператоров, которые ради эффектных фотографий приводят людей к диким животным, отмечает издание.