Топ-5 главных новостей в Молдове 28 августа 2025: День Независимости стал для кишиневцев испытанием; сколько еще в Молдове продержится жара за +35 градусов; какие заявления делали евролидеры, приехавшие в Молдову агитировать

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 28 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 28 сентября 2025:

1. Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.

2. Жара крепчает: В Молдове — +33 градуса и яркое солнце — сколько продержится лето.

3. «Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.

4. Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры.

5. Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры.

Стратегические запасы пафоса молдавской власти, которая окончательно извратила независимость в какую-то криво-косую ындепенденцу, оказались бездонными (далее…).

Получить пособие на похороны в Молдове — испытание не для слабонервных: Госструктуры застряли в прошлом веке и гоняют людей за документами за сотни километров — это вам не пенсионеров штрафовать.

Всегда будьте начеку, если речь идет о социальном страховании (далее…).

Банкноты евро обновляются: Что надо знать жителям Молдовы о том, как изменится валюта ЕС.

В 2026 году дизайн евро, основной валюты в Европейском Союзе, подвергнется изменениям (далее…).

