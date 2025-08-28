Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 28 сентября 2025:
1. Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.
2. Жара крепчает: В Молдове — +33 градуса и яркое солнце — сколько продержится лето.
3. «Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.
4. Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры.
5. Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.
Стратегические запасы пафоса молдавской власти, которая окончательно извратила независимость в какую-то криво-косую ындепенденцу, оказались бездонными (далее…).
Получить пособие на похороны в Молдове — испытание не для слабонервных: Госструктуры застряли в прошлом веке и гоняют людей за документами за сотни километров — это вам не пенсионеров штрафовать.
Всегда будьте начеку, если речь идет о социальном страховании (далее…).
Банкноты евро обновляются: Что надо знать жителям Молдовы о том, как изменится валюта ЕС.
В 2026 году дизайн евро, основной валюты в Европейском Союзе, подвергнется изменениям (далее…).