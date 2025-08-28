Новосибирская телебашня засверкала огнями в честь открытия Технопрома

В первый день работы международного технологического форума, а именно 27 августа, на башне была замечена подсветка.
На верхушке телевышки возникла светящаяся надпись «Технопром-2025», дополненная иллюминацией в корпоративной палитре форума и его эмблемой. Этот презент Новосибирску был организован телеканалом ОТС вместе с РТРС.
Включение эффектного архитектурного освещения телебашни в Новосибирске стало важным событием для города. Торжественная церемония прошла 1 сентября 2023 года с участием губернатора Новосибирской области и главы города Новосибирска. Благодаря этому событию телебашня превратилась в украшение и один из ключевых знаковых объектов столицы Сибири.
Сибирский региональный центр является главным оператором эфирного цифрового и аналогового теле- и радиовещания в регионе. Организация, основанная в 1926 году, вошла в состав Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в 2001 году. Новосибирская телебашня выступает в роли источника сигнала теле- и радиоканалов для новосибирцев и жителей области.