Новосибирская телебашня засверкала огнями в честь открытия Технопрома

Сибирский региональный центр является главным оператором эфирного цифрового и аналогового теле- и радиовещания в регионе. Организация, основанная в 1926 году, вошла в состав Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в 2001 году. Новосибирская телебашня выступает в роли источника сигнала теле- и радиоканалов для новосибирцев и жителей области.