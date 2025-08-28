Эксперт Чернышев: ИИ скоро будет страховать пилотов от «человеческого фактора»

«Скорее всего, это случится сначала для какого-то индивидуального транспорта, типа такси. А уже потом пойдет на более крупные самолеты. Но это длительный процесс, потому что во главе угла стоит безопасность человека. Пока мы не отработаем, сотни тысяч раз не проиграем все ситуации, не убедимся, что это 100% работает, это применять никто не будет», — заметил Чернышев.