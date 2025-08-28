Извержение вулкана Синмоэ произошло в Японии

В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ в горной цепи Кирисима.
Как сообщило Главное метеорологическое агентство страны, извержение произошло в 04:53 (22:53 среды мск). Столб дыма поднялся на высоту 5,5 км.
В регионе установлен третий уровень опасности. Люди предупреждены о возможности падения крупных вулканических камней в радиусе примерно 3 км от кратера.
По информации NHK, это извержение стало первым с 3 июля, когда дым вулканический поднялся на высоту более 5000 м. Менее чем через час Синмоэ выбросил новый столб дыма на высоту 4,5 км.
Падения крупных вулканических пород или схода пирокластических потоков пока не зафиксировано. Не исключено выпадение вулканического пепла в населенных пунктах, находящихся на стороне продвижения вулканического шлейфа.
Накануне вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км. В регионе за сутки зарегистрировано более 20 афтершоков.