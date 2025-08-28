Ричмонд
Немецкий журнал выпустил серебряную монету «Патриот Путин»

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью «Патриот Владимир Путин».

Источник: © РИА Новости

Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью «дружба» на русском языке и подписью «немецко-российская дружба» — на немецком.

«Он защищает суверенитет народов… Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира», — написал журнал на своей официальной странице в соцсети X.

Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.

