Немецкий журнал выпустил серебряную монету «Патриот Путин»

Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью «дружба» на русском языке и подписью «немецко-российская дружба» — на немецком.
«Он защищает суверенитет народов… Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира», — написал журнал на своей официальной странице в соцсети X.
Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.