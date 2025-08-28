Ричмонд
Белоруска Азаренко обыграла россиянку Павлюченкову и вышла в третий круг US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг US Open.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову и вышла в третий круг US Open.

Азаренко выиграла у представительницы России Павлюченковой в двух сетах. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3. В третьем круге Открытого чемпионата белорусская теннисистка сыграет с победительницей в матче между россиянкой Анной Блинковой и американкой Джессикой Пегулой.

Кстати, белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв россиянку Кудерметову.

