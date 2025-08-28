Башкирские депутаты намерены запретить вывески на иностранных языках

Спикер парламента подчеркнул, что инициатива направлена на защиту прав потребителей и сохранение языкового пространства. По его словам, вывески типа «sale», «coffee» или «ЖК “Life Garden” не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения.