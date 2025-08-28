Башкирские депутаты намерены запретить вывески на иностранных языках

Парламент Башкирии подготовил законопроект о запрете оформления вывесок на иностранных языках. Рассмотрение инициативы запланировано на осеннюю сессию регионального парламента.
Как заявил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, современный облик городов должен отражать культурно-историческое наследие и языковой суверенитет России. Он отметил, что бессистемное использование иностранных слов в наружной рекламе приводит к утрате национальной идентичности городской среды.
— Наша задача — найти разумный баланс между современными экономическими реалиями и сохранением культурного кода, — утверждает Толкачев.
Спикер парламента подчеркнул, что инициатива направлена на защиту прав потребителей и сохранение языкового пространства. По его словам, вывески типа «sale», «coffee» или «ЖК “Life Garden” не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения.
Законопроект не запрещает использование фирменных наименований и зарегистрированных товарных знаков, но требует, чтобы информация о характере деятельности организаций и предоставляемых услугах была доступна на русском языке. Допускается дополнительное использование государственных языков субъектов РФ при условии полного соответствия содержания русскоязычной версии и равнозначности технического оформления.
