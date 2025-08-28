Ричмонд
Наследник Сталина высказался про похороны Ленина

Яков Джугашвили, который является правнуком советского вождя Иосифа Сталина, не поддерживает идею захоронения тела Владимира Ленина.

Яков Джугашвили, который является правнуком советского вождя Иосифа Сталина, не поддерживает идею захоронения тела Владимира Ленина. Он назвал эти мысли неправильными, передает РИА Новости.

«Это неправильное мнение», — отметил собеседник агентства.

Джугашвили поделился и мыслями на тот случай, если все-таки основателя советского государства решат захоронить. Он считает, что тогда не стоит совершать погребение тела Ленина у Кремлевской стены, как это было сделано с его прадедом.

Почему именно потомок Сталина так считает, не сообщается. Напомним, что тело Владимира Ленина в забальзамированном виде находится в мавзолее на Красной площади вот уже более века. Споры на счет его погребения понимаются регулярно в политической и общественной среде.

