Учителей Казахстана начали бесплатно обучать работе с ИИ

За неделю в обучении приняли участие около 100 тысяч человек.

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Новую образовательную программу по развитию цифровых навыков у педагогов запустили в Казахстане, сообщает Минпросвещения.

«Главная идея программы — искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества», — заявили в ведомстве.

Ее разработал Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» совместно с ЮНЕСКО, она учитывает международный опыт и адаптирована для казахстанских учителей.

Казахстанцам обеспечат постоянный доступ к сервисам eGov, Aitu и eOtinish.

В рамках обучения педагоги смогут освоить:

  • практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
  • методы составления промптов;
  • основы планирования уроков;
  • разработку тестов и учебных материалов;
  • создание иллюстраций;
  • подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учеников.

Обучение бесплатно доступно после регистрации на сайте центра «Орлеу». За первую неделю участие приняли около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получили сертификаты, отметили в Минпросвещения.