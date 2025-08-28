Учителей Казахстана начали бесплатно обучать работе с ИИ

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Новую образовательную программу по развитию цифровых навыков у педагогов запустили в Казахстане, сообщает Минпросвещения.
«Главная идея программы — искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества», — заявили в ведомстве.
Ее разработал Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» совместно с ЮНЕСКО, она учитывает международный опыт и адаптирована для казахстанских учителей.
В рамках обучения педагоги смогут освоить:
- практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
- методы составления промптов;
- основы планирования уроков;
- разработку тестов и учебных материалов;
- создание иллюстраций;
- подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учеников.
Обучение бесплатно доступно после регистрации на сайте центра «Орлеу». За первую неделю участие приняли около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получили сертификаты, отметили в Минпросвещения.