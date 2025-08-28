Из-за перекрытия центра Перми изменится движение 14 автобусных маршрутов

Движение 14 автобусных маршрутов изменится в центре Перми из-за перекрытия улиц, сообщает городской департамент транспорта.
Об этом ведомство рассказало утром 28 августа в своём телеграм-канале. По данным департамента, изменение маршрутов общественного транспорта связано с фестивалем «Ночь города», который пройдёт в ночь с 30 на 31 августа в центре краевой столицы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в центре города будет организовано перекрытие улиц Ленина и Борчанинова для парковки и движения автомобилей. Как выяснилось, ограничение длиною в пять часов повлияет и на общественный транспорт. В частности, оно будет действовать с 20 часов вечера до 1 часа ночи. Всего оно коснётся 14 автобусных маршрутов.
«№№ 2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 7 т проследуют в объезд перекрытого участка по соседним улицам. № 35 и № 46 проследуют без заезда на улицу Ленина», — сообщили в департаменте транспорта Перми.
В это же время ограничения коснутся и двух трамвайных маршрутов, которые обычно проходят через улицу Борчанинова. Так, трамваи № 5 будут следовать в объезд через улицы Революции, Максима Горького и Ленина, а трамваи № 11 направят по улице Ленина вместо улицы Революции.