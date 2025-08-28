Из-за перекрытия центра Перми изменится движение 14 автобусных маршрутов

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в центре города будет организовано перекрытие улиц Ленина и Борчанинова для парковки и движения автомобилей. Как выяснилось, ограничение длиною в пять часов повлияет и на общественный транспорт. В частности, оно будет действовать с 20 часов вечера до 1 часа ночи. Всего оно коснётся 14 автобусных маршрутов.