Пермские полицейские с трудом убедили пенсионерку, что она отдала деньги мошенникам

Через несколько дней с пенсионеркой связалась «сотрудница ФСБ» и сказала, что та общалась с мошенниками, и теперь они могут похитить все ее деньги и оформить на ее имя кредиты. После этого женщине позвонил якобы юрист и потребовал передать все деньги «специалисту», чтобы помочь задержать преступников. Перепуганная пермячка собрала все средства — более 1,2 миллиона рублей — и отдала незнакомому мужчине.