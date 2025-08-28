Ричмонд
Пермские полицейские с трудом убедили пенсионерку, что она отдала деньги мошенникам

Полицейские Екатеринбурга задержали 37-летнего пермяка после того, как он забрал деньги у местной жительницы, ставшей жертвой телефонных аферистов.

Полицейские Екатеринбурга задержали 37-летнего пермяка после того, как он забрал деньги у местной жительницы, ставшей жертвой телефонных аферистов. В телефоне мужчины правоохранители обнаружили адрес 75-летней пермячки.

Пермские оперативники навестили женщину и выяснили, что днем примерно месяц назад ей позвонили на домашний. Звонивший сообщил, что нужно обновить данные по тарифу связи, и попросил назвать номер СНИЛС, что пермячка и сделала.

Через несколько дней с пенсионеркой связалась «сотрудница ФСБ» и сказала, что та общалась с мошенниками, и теперь они могут похитить все ее деньги и оформить на ее имя кредиты. После этого женщине позвонил якобы юрист и потребовал передать все деньги «специалисту», чтобы помочь задержать преступников. Перепуганная пермячка собрала все средства — более 1,2 миллиона рублей — и отдала незнакомому мужчине.

Правоохранителям не сразу удалось убедить пенсионерку в том, что она стала жертвой обмана. Женщина отказывалась в это верить.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Криминальный курьер уже доставлен в Пермь и заключен под стражу. Полицейские проверяют, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям на территории Прикамья.