Следователи в ФРГ якобы смогли установить личности всех предполагаемых участников атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», совершённой в сентябре 2022 года. Об этом написала газета Die Zeit, которая сослалась на соответствующее расследование вместе с изданием Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.
Всё началось с улик, которые были обнаружены на яхте «Андромеда». Немецкие власти считают, что группа диверсантов действовала, используя именно этот парусник. На борту судна были найдены следы ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки, совпавшие с фрагментами взрывного устройства, поднятыми со дна Балтийского моря.
Переломным моментом стало обнаружение на острове Рюген автомобиля Citroën, водитель которого подтвердил, что он много раз перевозил несколько граждан Украины из Киева в ФРГ.
Диверсионная группа, подорвавшая «Северные потоки», состояла из семи человек.
Расследование установило, что в диверсионную группу, совершившую атаку на «Северные потоки», входили семь человек, включая гражданина Украины Сергея Кузнецова, который был ранее задержан в Италии.
Все они являлись членами экипажа «Андромеды» и имели украинские паспорта. Группа состояла из четырёх водолазов, специалиста по взрывчатке, шкипера и координатора.
В материалах расследования сказано, что управлял операцией и руководил командой Кузнецов.
В отношении шести подозреваемых немецкие власти выдали ордера на арест. Ещё один член группы был уничтожён в декабре 2024 года в ходе боевых действий в зоне спецоперации.
Подозреваемые в диверсии могли действовать при поддержке украинских силовиков.
Диверсанты, совершившие нападение на «Северные потоки», могли действовать при поддержке официальных структур Украины. Следователи выяснили, что некоторые члены группы были связаны с украинскими силовиками.
В ходе изучения обстоятельств атаки были найдены свидетельства того, что Сергей Кузнецов был сотрудником Службы внутренней разведки Украины. Также выяснилось, что подозреваемые передвигались по территории Польши, предъявляя настоящие украинские паспорта с вымышленными именами.
Вместе с тем следователи не смогли доказать, действительно ли группа связана с киевским режимом.
Напомним, ранее постоянное представительство России при ООН выразило недовольство текущим процессом расследования атак на «Северные потоки». 26 августа исполняющий обязанности постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает Берлин не пытаться скрыть правду о терактах на газопроводах.