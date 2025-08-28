Даниила Медведева оштрафовали на 3,3 миллиона рублей за поведение на US Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов (около 3,3 миллиона рублей) за поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщил телеканал ESPN.
Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, решив, что игра завершена. Француз допустил ошибку на первой подаче, но судья разрешил повторить ее из-за посторонней помехи. Это вызвало недовольство Медведева, который вступил в спор с арбитром и обвинил его в стремлении ускорить окончание матча. После встречи россиянин разбил ракетку.
За неспортивное поведение Медведев оштрафован на 30 тысяч долларов, еще 12,5 тысячи он заплатит за порчу инвентаря. Это уже второй штраф теннисиста: в январе 2024 года на Открытом чемпионате Австралии его уже штрафовали на 76 тысяч долларов, отмечает телеканал.
Речь идет о скандальном выступлении Медведева, в ходе которого спортсмен вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения о подаче Бенжамена Бонзи. Он думал, что это вторая подача, надеясь на возможность изменить ход матча, но судья объявил, что это была первая, это и разочаровало теннисиста.