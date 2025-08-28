Даниила Медведева оштрафовали на 3,3 миллиона рублей за поведение на US Open

Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, решив, что игра завершена. Француз допустил ошибку на первой подаче, но судья разрешил повторить ее из-за посторонней помехи. Это вызвало недовольство Медведева, который вступил в спор с арбитром и обвинил его в стремлении ускорить окончание матча. После встречи россиянин разбил ракетку.