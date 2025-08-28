Ричмонд
Житель Новосибирска попался полицейским с двумя килограммами героина

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В Новосибирске полиция конфисковала значительное количество героина, в связи с чем было инициировано уголовное производство по факту попытки распространения наркотических веществ в особо крупном объеме.

В ходе оперативной работы, проведенной правоохранительными органами в Кировском районе Новосибирска, была пресечена нелегальная торговля наркотиками. При осмотре места происшествия было обнаружено и изъято свыше двух килограммов героина, что квалифицируется как особо крупный размер.

Следователем 8 отдела РПОТ Следственного управления МВД по Новосибирску по данному инциденту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических веществ в особо крупном объеме).

В настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому. Ведутся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей преступления, выявление возможных соучастников и путей поступления запрещенных веществ.

Прокуратура Кировского района Новосибирска осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела.