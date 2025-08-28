Житель Новосибирска попался полицейским с двумя килограммами героина

В ходе оперативной работы, проведенной правоохранительными органами в Кировском районе Новосибирска, была пресечена нелегальная торговля наркотиками. При осмотре места происшествия было обнаружено и изъято свыше двух килограммов героина, что квалифицируется как особо крупный размер.