В День знаний на пермской телебашне включат праздничную подсветку

Для учащихся школ, учреждений среднего специального и высшего образования Пермского края 1 сентября начнется новый учебный год. В День знаний на Пермской телебашне включат праздничную иллюминацию.
Специальная архитектурно-художественная подсветка будет работать с 21:00 до 24:00. Таким образом филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» поздравит всех школьников, студентов и их родителей, учителей, преподавателей и всех педагогических работников с этим замечательным праздником.
В учебном 2024−2025 году День знаний начался для 513,2 тыс. жителей Прикамья, включая 339,4 тыс. — учащиеся средних и старших классов школ, 139,4 тыс. — первоклассники, 52,4 тыс. — студенты среднего специального образования. В вузах Пермского края обучаются около 55 тыс. студентов.