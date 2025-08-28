В Омске после вмешательства прокуратуры убрали аварийное здание на территории детсада

Прокуратура Советского округа Омска отреагировала на сообщения омичей о потенциальной угрозе для детей и сотрудников детского сада № 336. Поводом для проверки стали публикации в СМИ, где сообщалось о ветхом здании бывшего овощехранилища, расположенном на территории дошкольного учреждения.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что строение находится в критическом состоянии: его деревянные конструкции верхнего этажа могли обрушиться под воздействием ветра. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью не только воспитанников детского сада, но и всех, кто находился поблизости.
Прокуратура незамедлительно вмешалась: руководству детского сада было направлено представление с требованием устранить нарушения. Информация о сложившейся ситуации также была доведена до департамента образования городской администрации.
Благодаря решительным действиям прокуратуры аварийное здание было полностью демонтировано. Сейчас на освободившейся территории проводятся работы по благоустройству. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию до полного завершения всех мероприятий.
