В Приморье открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

Охотничий сезон на водоплавающую дичь стартует в Приморье 1 сентября и продлится до 30 ноября на всей территории региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В связи с этим министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края напоминает охотникам о необходимости строго соблюдать правила охоты.
Запрещено:
- осуществлять охоту с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилых домов и построек;
- стрелять «на звук», «на шорох» или по неясно видимой цели;
- стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;
- осуществлять стрельбу ниже 2,5 метра по птице, взлетающей или летящей в местах с ограниченной видимостью (кустарники, заросли).
Отметим, что на период проведения ВЭФ в ряде южных районов Приморья вводится временный запрет на любую охоту.