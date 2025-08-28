Директор Новосибирского Зоопарка празднует 36-летие

«Андрей Ростиславович, от всего коллектива Новосибирского зоопарка примите в этот день наши самые искренние и теплые поздравления. Ваш путь — прекрасный пример преданности выбранному делу, умения ценить традиции и готовности двигаться вперед. Вы выросли в стенах зоопарка, с детства впитывая принципы ответственности и любви к животным, которые заложили ваши родители. Эта школа сформировала не только специалиста высочайшего класса, но и настоящего лидера, способного вести за собой команду в самых сложных обстоятельствах», — написали коллеги главы учреждения во Вконтакте.