Директор Новосибирского Зоопарка празднует 36-летие

Андрей Ростиславович фактически вырос в стенах зоопарка, с детства впитывая принципы ответственности и любви к животным.

В пресс-службе Новосибирского Зоопарка поздравили с Днем Рождения директора учреждения.

«Андрей Ростиславович, от всего коллектива Новосибирского зоопарка примите в этот день наши самые искренние и теплые поздравления. Ваш путь — прекрасный пример преданности выбранному делу, умения ценить традиции и готовности двигаться вперед. Вы выросли в стенах зоопарка, с детства впитывая принципы ответственности и любви к животным, которые заложили ваши родители. Эта школа сформировала не только специалиста высочайшего класса, но и настоящего лидера, способного вести за собой команду в самых сложных обстоятельствах», — написали коллеги главы учреждения во Вконтакте.

Члены коллектива пожелали крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма, новых профессиональных успехов и личного счастья.