Теннисист Медведев за инцидент на US Open отдаст 39% призовых в качестве штрафа

Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В решающей партии при счёте 5:4 и матчболе у Бонзи на корт выбежал фотограф, ошибочно предположивший окончание игры. После того как француз пробил первую подачу в сетку, но получил право её переигровки из-за помехи, Медведев в резкой форме выразил несогласие с решением судьи, намекнув на его заинтересованность в скорейшем завершении матча. По окончании встречи россиянин разбил ракетку.