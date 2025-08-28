Теннисист Медведев за инцидент на US Open отдаст 39% призовых в качестве штрафа

Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соответствующую информацию распространил телеканал ESPN.
Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В решающей партии при счёте 5:4 и матчболе у Бонзи на корт выбежал фотограф, ошибочно предположивший окончание игры. После того как француз пробил первую подачу в сетку, но получил право её переигровки из-за помехи, Медведев в резкой форме выразил несогласие с решением судьи, намекнув на его заинтересованность в скорейшем завершении матча. По окончании встречи россиянин разбил ракетку.
Сумма штрафа сложилась из 30 тысяч долларов за неспортивное поведение и 12,5 тысяч за повреждение инвентаря. Это уже второй штраф теннисиста в текущем сезоне — в январе на Открытом чемпионате Австралии с него взыскали 76 тысяч долларов.
29-летний Медведев занимает 13-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен в течение 16 недель возглавлял мировой теннисный рейтинг.
Ранее стало известно, что поединок Даниила Медведева и Бенжамена Бонзи превратился в едва ли не главное зрелище турнира. Главным героем встречи оказался именно Медведев, несмотря на то что победа досталась его сопернику.
Читайте также: Рублев неожиданно выразил поддержку устроившему скандал на US Open Медведеву.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.