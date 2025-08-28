Раскрыт механизм ускоренного образования газогидратов

«Проведя комплексное моделирование процесса гидратообразования методом молекулярной динамики с участием 13 структурно-разнообразных ПАВ, мы установили, что эффективность ПАВ определяется в большей степени их молекулярной архитектурой, распределением заряда и взаимодействием с молекулами воды, а не способностью к мицеллообразованию, как считалось ранее. Более того, мы выяснили, что оно не является необходимым условием для стимуляции образования гидратов. Есть ПАВ, которые не образуют мицелл, но они эффективны», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника НИЛ «Гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов» Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Абдолреза Фархадиан.