Миндортранс Челябинской области требует у подрядчиков миллиард рублей

В Челябинской области у дорожных подрядчиков пытаются отсудить деньги за некачественный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области через суд пытается взыскать более миллиарда рублей с подрядчиков. Исполнители, как утверждают в министерстве, некачественно отремонтировали несколько региональных дорог.

По данным из картотеки областного Арбитражного суда, у компании «Уралдорстрой» миндортранс требует 172 млн рублей. Это компенсация ущерба от некачественного ремонта дорог «Травники — Щапино — Барсуки» и «Филимоново — Алтынташ» плюс проценты за пользование бюджетными средствами.

У фирмы «ДСГрупп» министерство пытается отсудить 315 млн рублей.

Оба этих иска суд принял к производству. Решения по третьему иску — о взыскании 532 млн рублей у компании «Нижавтодорстрой» пока нет.