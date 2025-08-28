Миндортранс Челябинской области требует у подрядчиков миллиард рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области через суд пытается взыскать более миллиарда рублей с подрядчиков. Исполнители, как утверждают в министерстве, некачественно отремонтировали несколько региональных дорог.
По данным из картотеки областного Арбитражного суда, у компании «Уралдорстрой» миндортранс требует 172 млн рублей. Это компенсация ущерба от некачественного ремонта дорог «Травники — Щапино — Барсуки» и «Филимоново — Алтынташ» плюс проценты за пользование бюджетными средствами.
У фирмы «ДСГрупп» министерство пытается отсудить 315 млн рублей.
Оба этих иска суд принял к производству. Решения по третьему иску — о взыскании 532 млн рублей у компании «Нижавтодорстрой» пока нет.