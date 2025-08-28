Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Челябинской области в Казахстан вернули две машины с импортными фруктами

Из Челябинской области в Казахстан вернули две машины с импортными фруктами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Все произошло на российско-казахстанском участке госграницы РФ, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).

Одна машина с 19,7 т мандаринов китайского происхождения следовала из Туркестанской области Республики Казахстана в Московскую область, вторая машина с 14,4 т слив и 6,6 т груш киргизского происхождения ехала в Челябинск.

«В обоих случаях причиной возврата стало несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с перевозочными документами: в первом случае различалось место разгрузки, во втором — место происхождения продукции», — говорится в комментарии.

Водители привлечены к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ — за нарушение порядка ввоза. Машины с 40,7 т продукции растительного происхождения под контролем возвращены на территорию сопредельного государства.