Из Челябинской области в Казахстан вернули две машины с импортными фруктами

Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Все произошло на российско-казахстанском участке госграницы РФ, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).
Одна машина с 19,7 т мандаринов китайского происхождения следовала из Туркестанской области Республики Казахстана в Московскую область, вторая машина с 14,4 т слив и 6,6 т груш киргизского происхождения ехала в Челябинск.
«В обоих случаях причиной возврата стало несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с перевозочными документами: в первом случае различалось место разгрузки, во втором — место происхождения продукции», — говорится в комментарии.
Водители привлечены к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ — за нарушение порядка ввоза. Машины с 40,7 т продукции растительного происхождения под контролем возвращены на территорию сопредельного государства.