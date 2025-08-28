«Оплата наличными будет невозможна». «Минсктранс» заявил про новый способ оплаты штрафов за безбилетный проезд с 1 сентября

«Минсктранс» вводит оплату штрафов за безбилетный проезд в ЕРИП с 1 сентября. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе организации «Минсктранс».
Так, с 1 сентября 2025 года оплатить штраф за безбилетный проезд наличными после проверки контролера будет невозможно. С названной даты оплата станет доступна только через ЕРИП. Вместе с тем административный протокол за безбилетника составлять не будут. Но в том случае, если он признает вину и согласиться оплатить штраф сразу же или в течение месяца. Штраф за безбилетный проезд в августе 2025 года составляет от 0,5 до одной базовой величины, то есть от 21 до 42 рублей.
