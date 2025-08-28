«Дом опустел»: Киркоров сообщил о смерти своей собаки Хари

Певец Филипп Киркоров в личном блоге сообщил о смерти домашнего питомца — собаки по кличке Хари.
По словам артиста, пса не стало за час до приезда Киркорова домой из Казани. Он рассказал, что завел собаку незапланированно: он нашел ее во время гастролей по Красноярскому краю.
— 16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачек век столь короток, и, заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг и его уход не менее болезнен, чем человеческий, — написал артист в соцсетях.
До этого певица Ольга Бузова сообщила, что ушла из жизни ее собака Ева. Артистка рассказала, что в последние дни жизни Ева не могла передвигаться и ослепла из-за резких скачков сахара в крови. В соцсетях артистка призналась, что чувствует глубокую грусть и одиночество после утраты. О плохом состоянии собаки стало известно за неделю до ее смерти: Бузова тогда рассказала, что отвезла питомца в клинику под постоянный присмотр врачей.