«Дом опустел»: Киркоров сообщил о смерти своей собаки Хари

До этого певица Ольга Бузова сообщила, что ушла из жизни ее собака Ева. Артистка рассказала, что в последние дни жизни Ева не могла передвигаться и ослепла из-за резких скачков сахара в крови. В соцсетях артистка призналась, что чувствует глубокую грусть и одиночество после утраты. О плохом состоянии собаки стало известно за неделю до ее смерти: Бузова тогда рассказала, что отвезла питомца в клинику под постоянный присмотр врачей.