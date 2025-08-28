Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе появились 118 новых улиц

Им дали имена Героев России и выдающихся личностей.

Источник: РИА "Новости"

В уфимском Нагаево появились 118 улиц, которым присвоили имена героев и знаменитых личностей. Об этом сообщили в Главархитектуре столицы Башкирии.

Так, теперь одна из улиц будет называться в честь Героя России Ильдара Суфиярова, который погиб при исполнении воинского долга, Героев Советского Союза Николая Морева, Нуруллы Сафина, Анвара Абдуллина, Алексея Калганова и Мустафы Газизова.

Кроме того, в Уфе увековечили имена писателя Яныбая Хамматова, дирижера Гайнетдина Муталова и композитора Сергея Миролюбова. Также появились улица Героев России, Гармонии, Победителей, Гармонии, переулки Кристальный, Родниковый и другие.