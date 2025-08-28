В Уфе появились 118 новых улиц

В уфимском Нагаево появились 118 улиц, которым присвоили имена героев и знаменитых личностей. Об этом сообщили в Главархитектуре столицы Башкирии.
Так, теперь одна из улиц будет называться в честь Героя России Ильдара Суфиярова, который погиб при исполнении воинского долга, Героев Советского Союза Николая Морева, Нуруллы Сафина, Анвара Абдуллина, Алексея Калганова и Мустафы Газизова.
Кроме того, в Уфе увековечили имена писателя Яныбая Хамматова, дирижера Гайнетдина Муталова и композитора Сергея Миролюбова. Также появились улица Героев России, Гармонии, Победителей, Гармонии, переулки Кристальный, Родниковый и другие.