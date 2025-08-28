Новосибирские школьники чаще «проваливают» обществознание, чем физику на ЕГЭ

Согласно информации, предоставленной министром, в 2024 году 1300 участников ЕГЭ по обществознанию не смогли достичь установленного минимального балла. В отличие от обществознания, на экзамене по физике количество не сдавших оказалось существенно ниже — всего 19 человек. Таким образом, доля несдавших самый простой предмет оказалась примерно в 68 раз выше, чем по физике.