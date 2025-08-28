Новосибирские школьники чаще «проваливают» обществознание, чем физику на ЕГЭ

Есть данные и о других предметах. Например, на высокий балл по русскому языку сдали 3484 человека, а профильную математику — 2532 выпускника.
В ходе второго дня XII Международного форума «Технопром-2025», проходящего в Новосибирске, министр образования Новосибирской области, Мария Жафярова, поделилась информацией о результатах ЕГЭ за период 2024—2025 годы в образовательном кластере форума. Она представила статистические данные об итогах экзаменационной кампании. Об этом пишет Сиб.фм.
Согласно информации, предоставленной министром, в 2024 году 1300 участников ЕГЭ по обществознанию не смогли достичь установленного минимального балла. В отличие от обществознания, на экзамене по физике количество не сдавших оказалось существенно ниже — всего 19 человек. Таким образом, доля несдавших самый простой предмет оказалась примерно в 68 раз выше, чем по физике.
Жафярова также сообщила, что на экзамене по информатике не смогли преодолеть минимальный порог 430 человек, а профильную математику не сдали 294 выпускника.
В то же время, есть и положительные результаты: высокий балл по русскому языку получили 3484 человека, а профильную математику успешно сдали 2532 выпускника.