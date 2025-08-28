Родственники солдат ВСУ рассказали, что мобилизованных держат в ямах

Родственники солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины, действующей на харьковском направлении, сообщают о случаях жестокого обращения с мобилизованными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По их словам, военнослужащих подвергают избиениям. В связи с этим в отношении командования бригады начата проверка.
«В настоящее время проводится проверка в отношении командования 57-й отдельной мотопехотной бригады из-за участившихся случаев издевательств над военнослужащими», — заявил источник.
По информации, предоставленной родственниками, мобилизованных удерживают в ямах на протяжении нескольких недель и подвергают физическому насилию.
Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза сообщил, что мобилизация на Украине парней и девушек с 18 лет является «вопросом выживания государства».