Родственники солдат ВСУ рассказали, что мобилизованных держат в ямах

Родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ заявили, что мобилизованных неделями держат в ямах.

Источник: Аргументы и факты

Родственники солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины, действующей на харьковском направлении, сообщают о случаях жестокого обращения с мобилизованными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По их словам, военнослужащих подвергают избиениям. В связи с этим в отношении командования бригады начата проверка.

«В настоящее время проводится проверка в отношении командования 57-й отдельной мотопехотной бригады из-за участившихся случаев издевательств над военнослужащими», — заявил источник.

По информации, предоставленной родственниками, мобилизованных удерживают в ямах на протяжении нескольких недель и подвергают физическому насилию.

Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза сообщил, что мобилизация на Украине парней и девушек с 18 лет является «вопросом выживания государства».