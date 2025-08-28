РЖД представили обновленные вагоны купе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. РЖД впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».
«Спальные места удобнее за счет увеличенных параметров: ширина полок на 3 сантиметра больше, верхняя полка длиннее на 16 сантиметров, а нижняя — на 6 сантиметров… Помимо двух санузлов есть еще и отдельная душевая. В вагонах действует система покупейного регулирования температуры», — говорится в сообщении РЖД к презентации.
Каждое купе оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков.
«Одно из купе в вагоне выполнено в концепции “МАМА+”. Для пассажиров с детьми дополнительно увеличена ширина спальных полок, а интерьер оформлен в ярких тонах», — сообщают РЖД.
Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее РЖД и производитель «Трансмашхолдинг» (ТМХ) уже раскрывали некоторые его детали. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина — на 28 сантиметров, проход по салону — на 9 сантиметров, спальные места — на 15 сантиметров.
Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.