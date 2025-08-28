Серебряную монету с портретом Путина выпустили в Германии

Ранее Центробанк подготовил к выпуску в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля к 200-летию изобретателя первого русского самолета Александра Можайского. Тираж монеты, которую выпустили в рамках серии «Выдающиеся личности России», составил три тысячи экземпляров. На ее лицевой стороне изображены российский герб, дата и товарный знак монетного двора, а на обратной — сам Можайский и часть его цитаты: «Я желал быть полезным своему Отечеству…».