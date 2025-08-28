Ричмонд
Сын Михаила Ефремова борется с тяжёлым недугом и одиночеством

Жизнь 33-летнего Николая Ефремова, сына знаменитых актёров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, омрачена чередой испытаний: обострение рассеянного склероза, усугублённое тяжёлыми травмами после падения из окна летом 2023 года, приковало молодого актёра к дому. Об этом сообщает телеграм-канала SHOT.

Источник: Life.ru

Николай сегодня ведёт почти отшельнический образ жизни. Хроническая болезнь, осложнённая астмой и множеством аллергий, лишает его даже простых прогулок, которые могли бы облегчить состояние. Ему требуется постоянный уход и контроль.

Личная жизнь Николая также рушится: супруга Владислава Киселёва публично отреклась от него, обвиняя в злоупотреблении алкоголем и проблемах с психическим здоровьем.

Напомним, в конце июня 2023 года Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры в Москве. Сообщалось, что в его крови были найдены наркотики. Николаю за одну ночь провели сразу две операции — срастили кости таза и бёдер.