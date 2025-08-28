Ричмонд
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кодом от домофона

В России активно используется новая двухэтапная схема мошенничества, целью которой является получение злоумышленниками доступа к учётным записям граждан на портале «Госуслуги». Злоумышленники сначала звонят потенциальной жертве, называют её адрес и предлагают получить персональный код для домофона, позволяющий открывать дверь подъезда без ключа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

После получения согласия на номер жертвы приходит SMS с шестизначным кодом, которое маскируется под официальное сообщение от «Госуслуг». На втором этапе мошенник, используя мессенджер и представляясь сотрудником службы поддержки портала, связывается с жертвой и сообщает о фиктивной попытке взлома её учётной записи. Под этим предлогом он убеждает владельца кода продиктовать цифровую комбинацию из полученного ранее SMS для якобы подтверждения личности и блокировки несанкционированного доступа.

«Операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс», — говорится в публикации.

В действительности сообщённый код является одноразовым паролем для входа в личный кабинет, и его передача злоумышленнику приводит к моментальному компрометированию учётной записи со всеми вытекающими последствиями.

Ранее Life.ru сообщал о появлении нового вида мошенничества, который набирает популярность в преддверии начала учебного года. С приближением 1 сентября активизировались злоумышленники, которые создают фальшивые онлайн-магазины, якобы торгующие школьной формой, канцтоварами и учебными материалами. Главной целью мошенников является привлечение невнимательных покупателей с помощью необоснованно низких цен и краткосрочных акций, чтобы стимулировать мгновенное совершение покупки.