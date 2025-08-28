Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кодом от домофона

После получения согласия на номер жертвы приходит SMS с шестизначным кодом, которое маскируется под официальное сообщение от «Госуслуг». На втором этапе мошенник, используя мессенджер и представляясь сотрудником службы поддержки портала, связывается с жертвой и сообщает о фиктивной попытке взлома её учётной записи. Под этим предлогом он убеждает владельца кода продиктовать цифровую комбинацию из полученного ранее SMS для якобы подтверждения личности и блокировки несанкционированного доступа.
«Операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс», — говорится в публикации.
В действительности сообщённый код является одноразовым паролем для входа в личный кабинет, и его передача злоумышленнику приводит к моментальному компрометированию учётной записи со всеми вытекающими последствиями.
