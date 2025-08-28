Семь БПЛА сбили над Ростовской областью вечером в среду

В среду, в период с 20:00 до 23:00, над Ростовской областью перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего вечером 27 августа над страной было сбито 13 БПЛА. По два дрона ликвидировали над акваторией Черного моря и над Белгородской областью. И по одному беспилотнику уничтожили над Смоленской областью и Республикой Крым.
